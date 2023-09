Quando inizia Amici 2023? Si parlava della prima puntata attesa per il 17 settembre, invece si terrà la settimana successiva. La prima puntata di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente attesa in TV per domenica 24 settembre alle ore 14.00 su Canale 5.

Come di consueto, il primo appuntamento in televisione è quello relativo alla formazione della classe di talenti. Scopriremo quindi i primi nomi dei cantanti e dei ballerini che si daranno battaglia a colpi di canto e di passi di danza fino alla prossima primavera.

Quando inizia Amici 2023

In molti ci chiedete quando inizia Amici 2023. Adesso possiamo confermare che la data della prima puntata è quella di domenica 24 settembre, in seguito alla prima registrazione che si terrà nei giorni precedenti. Stando alle informazioni in nostro possesso alla data odierna, infatti, la prima registrazione dovrebbe tenersi nel pomeriggio del 20 settembre, negli studi di Amici.

Anche quest’anno, dunque, gli speciali appuntamenti settimanali con il talent show di Maria De Filippi verranno preventivamente registrati qualche giorno prima della messa in onda che resta confermata alla domenica pomeriggio, non al sabato.

I docenti di Amici 2023

Qualche novità anche sul fronte dei docenti di Amici 2023. I professori di canto e di ballo saranno ancora 6 in tutto, 3 per la danza e 3 per il canto.

Per la disciplina del ballo sono confermati la maestra di danza classica Alessandra Celentano, il maestro Raimondo Todaro e il maestro Emanuel Lo.



Qualche novità invece per quel che riguarda il cast dei docenti di canto. Sono confermati Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi mentre Arisa non ci sarà, per altri impegni sulle reti concorrenti. Al posto di Arisa, Maria De Filippi ha richiamato in cattedra Anna Pettinelli.