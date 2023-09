Quale sarà il prezzo degli iPhone 15? Il listino Apple subirà un incremento rispetto alla generazione iPhone 14 del 2022 o, tutto sommato, la spesa per ogni modello resterà invariata? Nella settimana che sta per concludersi, abbiamo condiviso le ultime anticipazioni riportate da TrendForce in merito all’argomento, almeno per quanto riguarda il listino americano. Sulla base di quanto detto dall’autorevole fonte, possiamo anche ipotizzare quanto accadrà in Italia al momento della commercializzazione-

Come suggerito da TrenForce, il prezzo degli iPhone 15 e 15 Plus dovrebbe restare invariato negli Stati Uniti e non abbiamo motivi per chiedere che non accadrà lo stesso anche in Italia. Motivo per il quale il costo dell’esemplare base con memoria interna da 128 GB dovrebbe restare fermo sui 1029 euro, e la variante Plus con il medesimo storage potrebbe essere acquistata a 1179 euro. I valori sarebbero dunque gli stessi di quelli applicati agli iPhone 14 e 14 Plus del 2022.

Per il prezzo degli iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero essere applicate strategie diverse. In particolar modo, la variante Pro semplice manterrebbe il costo al pubblico del dispositivo che la precede immediatamente e dunque dell’iPhone 14 Pro. La spesa da affrontare sarebbe sempre pari a circa 1339 euro, per l’esemplare con memoria da 128 GB. Al contrario, per il modello iPhone 15 Pro Max, arrivano cattive notizie sempre dagli Stati Uniti. Il suo prezzo dovrebbe essere circa 100 dollari superiore del modello del 2022. Rispetto ai 1489 euro di quest’ultimo dunque, ci sarebbe da considerare un balzo in avanti commerciale sensibile. Visto che la conversione dollaro/euro non è quasi mai esatta, c’è addirittura chi ipotizza una spesa per il modello da 128 GB dello specifico telefono intorno ai 1600 euro.

Naturalmente attendiamo di conoscere, dalla viva voce di Apple, il vero listino prezzi dei prossimi iPhone 15 fra un paio di giorni, sperando che almeno le ipotesi di listino dell’iPhone 15 Pro Max siano sbagliate.

