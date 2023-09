Gli attori di One Piece si sono sottoposti a un divertente gioco durante il quale si sono confrontati con la lingua italiana e col napoletano.

Il video condiviso dal canale Youtube di Netflix Italia, per promuovere la serie TV nel nostro Paese, ha visto i 5 interpreti dei personaggi che compongono la ciurma di Cappello di Paglia sfidarsi a colpi di traduzioni di alcuni modi di dire nostrani e di un verso della sigla di Mare Fuori.

I protagonisti del diverte video sono:

Iñaki Godoy – che in One Piece è Monkey D. Luffy

Emily Rudd – Nami

Mackenyu Arata – Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibbs – Usopp

Taz Skylar – Sanji

One Piece è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 31 agosto 2023 e nei primi giorni di programmazione ha ottenuto risultati clamorosi, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di Netflix in 84 Paesi, superando in questa speciale classifica serie cult come Mercoledì e Stranger Things, fermatesi a 83 Paesi.

