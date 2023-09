Il 12 settembre debutta su Rai 2 Il respiro della libertà, miniserie tedesca in sei episodi (tre serate) ambientata nella Germania del 1951, dove una giovane donna fidanzata con un militare, in attesa che questi tornasse dalla Russia, incontra un soldato afroamericano con cui intraprende una relazione che sfida i pregiudizi razziali dell’epoca.

Molti soldati americani giunsero in Germania a causa dell’inasprirsi della Guerra Fredda, provocata dal conflitto in Corea. Lo sbarco dei militari d’oltreoceano portò in molte cittadine europee nuovi costumi e abitudini. Tra gli americani, molti erano di colore, e verso di loro non mancavano episodi di razzismo e intolleranza.

In questo contesto si svolge la trama de Il respiro della libertà. Nella città immaginaria di Kaltenstein, in seguito a un incidente, nel quale un mezzo militare americano ha distrutto il raccolto di una famiglia contadina, il soldato afroamericano George Washington (Reomy D. Mphelo) si propone di porre rimedio. Qui incontra l’affascinante Marie Kastner (Elisa Schlott).

Marie, la cui famiglia è profondamente conservatrice, fatica ad accettare la novità, mentre le sue amiche sembrano entusiaste dall’arrivo di questi soldati, i quali a loro volta si divertono ad assaporare la libertà di poter frequentare locali con ragazze bianche e ordinare tutta la birra che vogliono. Pian piano però anche Marie si lascia andare e inizierà una relazione con George, andando incontro a molti problemi.

