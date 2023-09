Giunti quasi alla vigilia dell’evento Apple del 12 settembre, in molti si chiedono quando uscirà iOS 17 in versione definitiva e quali saranno gli iPhone supportati dall’ultimo aggiornamento software da parte dell’azienda di Cupertino. Fra due giorni esatti saranno presentati i nuovi iPhone 15 : è dunque il caso di fare chiarezza tuttavia anche sulle altre mosse associate al lancio.

A quando iOS 17 per tutti

L’uscita di iOS 17 per tutti gli iPhone compatibili, in versione definitiva, non arriverà in concomitanza con la presentazione del 12 settembre di martedì prossimo: questo è meglio chiarirlo immediatamente. Semmai, fra soli due giorni, sarà rilasciata la versione dell’aggiornamento definitiva per gli sviluppatori. Gli user semplici dovranno però attendere solo qualche giorno di più. La data più probabile per l’inizio della distribuzione del firmware dovrebbe essere quella di lunedì 18 settembre. In effetti, da sempre, Apple è solita rilasciare i suoi corposi pacchetti software a pochi giorni dai suoi eventi e la giornata del lunedì è spesso prescelta per simili appuntamenti. Non dovrebbero esserci eccezioni neanche quest’anno, ma attendiamo da Apple conferme direttamente durante il lancio dei nuovi melafonini.

Tutti gli iPhone compatibili

Dopo aver chiarito quando uscirà iOS 17 per tutti, possiamo concentrarci sui modelli che beneficeranno nella nuova esperienza software. Oltre che sui nuovissimi iPhone 15, l’aggiornamento arriverà anche sulla serie iPhone 14, iPhone SE 2022 e 2020 (rispettivamente di terza e seconda generazione), gli iPhone 12, gli iPhone 11, iPhone XR, XS e XS Maxi. Al contrario, dovranno accontentarsi di restare fermi a iOS 16 (e versioni successive) tutti i possessori di Phone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. In attesa che giunga l’update, sarà il caso di preparare il proprio telefono all’adeguamento, liberando spazio e con un opportuno backup di sicurezza.

Continua a leggere su optimagazine.com