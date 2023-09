Secondo le ultime anticipazioni, gli iPhone 15 Pro saranno i modelli di melafonini più leggeri di sempre. A dare questa notizia, è un esperto molto autorevole del calibro di Mark Gurman di Bloomberg. Per questo motivo, è il caso di dare un peso a quanto riportato, oramai a soli 4 giorni dal lancio dei dispositivi nell’Apple Event del 12 agosto.

Da tempo è noto che gli iPhone 15 di punta (e dunque sia la variante Pro che Pro Max) avranno un corpo in titanio. La particolare scelta premium, oltre a conferire un aspetto molto elegante al telefono ed una particolare resistenza ad urti e cadute, dovrebbe alleggerire gli esemplari di smartphone Apple. Ne è convinto, appunto, Mark Gurman che parla di dispositivi di circa il 10% più leggeri dei diretti predecessori iPhone 14 Pro dello scorso anno.

Naturalmente i dati forniti non sono ufficiali ma, sulla base delle indicazioni di Gurman, è possibile ipotizzare dei parametri di peso esatti per i prossimi telefoni in uscita. Se gli iPhone 14 Pro e gli iPhone 14 Pro Max pesano rispettivamente 206 grammi e 240 grammi, gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non dovrebbero superare i 185 grammi e 216 grammi. Proprio l’impiego del titanio renderebbe l’iPhone 15 Pro il modello Pro più leggero degli ultimi anni, anche rispetto al vecchio iPhone 11 Pro che pesava 188 grammi. Allo stesso modo, anche l’iPhone 15 Pro Max stabilirebbe un nuovo record mai raggiunto dai tempi dell’iPhone 11 Pro Max di 226 grammi.

Avere un iPhone 15 Pro più leggero in tasca o in borsa potrebbe davvero far comodo a chi sceglierà questo specifico modello. Peccato solo che l’impiego del titanio dovrebbe contribuire all’aumento del prezzo dei modelli premium.

