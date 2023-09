Nome: Francesca

Cognome: Ferragni

Data di nascita: 1989

Città: Cremona

Piattaforme: Instagram

Categoria: Medicina

Chi è Francesca Ferragni

Francesca Ferragni è una dentista e un’influencer italiana, nata a Cremona nel 1989. È la sorella minore di Chiara Ferragni, la famosa fashion blogger e imprenditrice, e la sorella maggiore di Valentina Ferragni, anch’essa influencer.

Francesca ha sempre avuto la passione per la medicina e ha deciso di seguire le orme del padre, laureandosi in Odontoiatria e Protesi Dentale. Da allora lavora come dentista a Milano.

Francesca è anche molto attiva sui social network, dove conta oltre un milione e mezzo di follower su Instagram. Sul suo profilo condivide momenti della sua vita privata e professionale, ma anche i suoi viaggi, i suoi hobby e i suoi consigli di bellezza. Ha anche un blog personale chiamato #comitatoantinoia, dove racconta le sue esperienze in giro per il mondo.

Vita privata

Francesca è fidanzata dal 2008 con Riccardo Nicoletti, un musicista che suona in due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. La coppia ha una grande passione per la musica, la natura e gli animali. Hanno anche una cagnolina di nome Gabri, che ha una sua pagina Instagram dedicata. Il 21 giugno 2022 Francesca e Riccardo sono diventati genitori del loro primo figlio, Edoardo.

Francesca è molto legata alle sue sorelle Chiara e Valentina, con le quali condivide molti progetti e collaborazioni. Tra queste, la linea di abbigliamento The Blonde Salad x OVS, la capsule collection per Yamamay e il documentario Chiara Ferragni – Unposted, dove Francesca appare come una delle persone più importanti nella vita di Chiara.

Il 9 settembre 2023 Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati.

