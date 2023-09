L’app PosteID è sempre più in uso come strumento di identità digitale per tutti i cittadini. Si tratta della soluzione di Poste Italiane (tra le più note) per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in modo semplice e immediato. Capiamone le principali funzionalità, non senza porre l’accento anche sulla questione assistenza agli utenti quando il tool mostra dei problemi, o più semplicemente quando c’è necessità di chiarirsi dei dubbi sulle modalità di utilizzo.

Funzionalità

L’app PosteID è presente sia sul Play Store Google che sull’App Store Apple. Lo strumento è del tutto gratuito, come d’altronde anche il tool di identità digitale vero e proprio, nel momento in cui si ha la necesità di attivare un proprio profilo. Come già accennato, l’applicazione è fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione ma anche dei privati che sono convenzionati con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).

Per chi non è ancora registrato al sistema di identità digitale, l’app PosteID consente di procedere a questa operazione. Ci si può avvalere (per lo scopo) di un documento elettronico come la carta d’identità, ma anche di un passaporto che consente di procedere all’autenticazione online in pochi minuti, senza recarsi invece in ufficio postale (operazione, quest’ultima, a pagamento). L’applicazione è anche utile per effettuare lo stessa procedura anche dopo aver effettuato un bonifico bancario da un conto intestato al richiedente.

Dopo la registrazione, l’app PosteID risulta facilissima da utilizzare per l’accesso ai servizi pubblici e privati abilitati. L’accesso ai portali può avvenire con l’introduzione dei dati abbinati alla propria identità (user e password), ma ancora più semplicemente con l’inquadramento di un QR Code riportato sulla pagina del servizio al quale si vuole accedere. Bisogna solo autorizzare l’operazione con un codice a sei cifre personale precedentemente impostato. Altra modalità di accesso attiva è quella via Touch ID e Face ID, ossia riconoscimento dell’impronta e del viso. Non va neanche sottovalutata una terza alternativa: quella di utilizzare un PIN temporaneo generato in App per il login a siti, davvero utile nel momento in cui si è off-line. Il codice è valido solo 60 secondi e va dunque immesso celermente dall’utente, dopo aver già inserito user name e password.

Nei casi necessari, l’app PosteID consente anche l’accesso SPID 3 per un più elevato livello di sicurezza. Naturalmente si dovrà già essere possessori del PIN SPID 3. Questì’ultimo va richiesto esclusivamente sul sito di Poste Italiane, alla sezione posteid.poste.it.

Usabilità

L’app PosteID è estremamente semplice nella sua struttuta. Contiene pochissime sezioni e comandi (quelli sopra indicati). Non c’è pericolo che un utente, anche con un minimo di esperienza) non riesca ad autenticarsi a qualche servizio con la propria identità digitale. Anche la registrazione di quest’ultima è estremamente semplificata.

Per chi usa l’app PosteID frequentemente, va solo fatto presente che, in alcune occasioni, il servizio potrebbe non funzionare. Nella maggior parte dei casi, si tratterà di momentanei disservizi e varrà la pena riprovare l’operazione di autenticazione dopo qualche minuto. Al contrario, nel caso di down persistenti, andrà contattato il numero di assistenza dedicato al servizio, ossia lo 06.977.977.77. Quest’ultimo ha un costo variabile, dipeso dall’operatore telefonico di chi chiede supporto ed è attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

