Ispirato all’omonimo romanzo del 1749 di Henry Fielding, Tom Jones arriva anche in Italia. La miniserie in 4 episodi, diretta da Georgia Parris e scritta da Gwyneth Hughes, andrà in onda su Sky Serie il 30 settembre 2023.

La serie è stata prodotta da Masterpiece, Mammoth Screen e ITV Studios ed è stata trasmessa negli Stati Uniti dal canale PBS il 30 aprile, mentre il 4 maggio ha debuttato nel Regno Unito su ITVX.

La storia di Tom Jones, un trovatello di cui non si conoscono i genitori, è ambientata nell’Inghilterra del XVIII secolo. Il giovane si innamora di un’ereditiera. L’amore è ricambaito, ma i familiari della ragazza, a cause delle origini di Tom si oppongono in tutti i modi alla relazione.

Il personaggio di Tom Jones era già apparso sul grande schermo, in un film del 1963, interpretato da Albert Finney. In TV, invece, è stata trasmessa una miniserie nel 1960 su Rai 1 con Pino Colizzi.

Il cast di Tom Jones vanta la presenza di nomi illustri, come Solly McLeod nei panni del protagonista. Sophie Wilde è l’ereditiera Sophia Western, la cui fidata cameriera è interpretata da Pearl Mackie.

Ecco il cast completo e i personaggi di Tom Jones:

Solly McLeod: Tom Jones

Sophie Wilde: Sophia Western

Hannah Waddingham: Lady Bellaston

James Fleet: Squire Allworthy

Shirley Henderson: zia Western

Alun Armstrong: Squire Western

Pearl Mackie: Honour Newton

Tamzin Merchant: zia Harriet

Julian Rhind-Tutt: Fitzpatrick

Susannah Fielding: sig.ra Waters

Daniel Rigby: Benjamin Partridge

James Wilbraham: John Blifil

Felicity Montagu: Bridget Allworthy

Janine Duvitski: sig.ra Wilkins

Dean Lennox Kelly: Black George

Lucy Fallon: Molly

