Gli iPhone 15 sono in procinto di essere lanciati: martedì 12 settembre verrà rivelato ogni dubbio sui melafonini di punta di quest’anno. Intanto, una fonte autorevole come TrendForce ha diramato alcune anticipazioni sul presunto prezzo della serie. Ne scaturirebbero informazioni positive per quasi tutti i modelli, tranne l’esemplare più accessoriato di tutti, ovvero l’iPhone 15 Pro Max.

Gli iPhone 15 e 15 Plus avranno tre tagli di memoria da 128GB, 256GB e 512GB, abbinati a 6 GB di RAM. In aggiunta, al contrario, gli esemplari premium usciranno anche nei modelli da 1TB, in configurazione con 8GB RAM interna. La buona notizia, almeno per quanto riguarda il listino statunitense diramato dalla fonte TrendForce, sarebbe che i melafonini nuovi avranno tutti un prezzo di partenza identico (se non molto simile) a quello degli iPhone 14 del 2022. Dunque è molto probabile che Apple mantenga la stessa strategia commerciale anche altrove e dunque in Italia.

Le cattive notizie giungono, al contrario, per chi già sta puntando ad un iPhone 15 Pro Max. Il valore di vendita per l’esemplare di partenza da 128 GB sarebbe pari a 1199 dollari, ossia 100 dollari in più del modello corrispondente lanciato un anno fa. Come più volte riferito, il prezzo maggiore dovrebbe essere giustificato dal sensore periscopico a bordo del telefono, dal materiale in titanio per la scocca e altri plus aggiuntivi. Certo è che, se la notizia dovesse essere confermata, allora il costo in euro di base del dispositivo di punta potrebbe essere anche quello di 1200 euro (non essendo mai effettuata l’esatta conversione tra le due monete). Aspetteremo di conoscere le intenzioni di Apple, così come dichiarate ufficialmente martedì prossimo. Per il via ai preordini dei telefoni, si potrebbe già procedere il giorno 15 settembre, mentre per gli acquisti il successivo 22 settembre.

