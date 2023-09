No East No West, nel 1986, portò al Festival di Sanremo quel tocco di techno-pop internazionale che mancava nella scena italiana. Con il tempo il suo nome è sfumato e oggi si scaglia contro l’industria discografica. Ma chi è Scialpi?

Chi è Scialpi

Scialpi è il nome d’arte di Giovanni Scialpi, nato a Parma il 14 maggio 1962. Figlio unico di un poliziotto e di una segretaria, Scialpi ha iniziato la sua carriera musicale nel 1983, quando è stato scoperto dal produttore Franco Migliacci. Il suo primo singolo, Rocking Rolling, ha vinto il Festivalbar nella sezione “Discoverde” e lo ha reso famoso tra i giovani, grazie anche al suo look originale e al suo video futuristico. Lo stesso anno ha pubblicato il suo primo album, Es-tensioni, che contiene brani scritti da Mango e influenzati dalla musica elettronica e industriale.

Nel 1984 Scialpi ha consolidato il suo successo con il singolo Cigarettes And Coffee, una ballata romantica da lui composta all’età di 14 anni, che è arrivata seconda al Festivalbar e che è stata poi reinterpretata da Mina. Ha anche pubblicato il mini-album Animale, che include la canzone Notturno, inserita nella colonna sonora del film Vacanze D’Estate. Per il suo talento e la sua popolarità, Scialpi ha ricevuto il Telegatto come rivelazione dell’anno.

Nel 1986 Scialpi ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano No East No West, che ha avuto un ottimo riscontro di vendite e che è stato inserito nel suo terzo album, intitolato semplicemente Scialpi.

Il declino e la carriera televisiva

Negli anni ’90 la carriera di Scialpi ha subito un declino. Nel 1992 ha partecipato per l’ultima volta a Sanremo con È Una Nanna, ma è stato eliminato subito. Anche i suoi album successivi non hanno riscosso molto interesse da parte del pubblico e della critica.

Negli anni 2000 ha tentato di rilanciare la sua carriera musicale, ma senza ottenere grandi risultati. Nel 2015 ha partecipato a Pechino Express e nel 2021, durante un’intervista, ha confessato di trovarsi in gravi difficoltà economiche.

Nel 2023 ha rivelato la fine del matrimonio con il marito Roberto Blasi.

