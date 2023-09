Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe essere lanciato nei mercati globali nel Q4 del 2023. Nelle ultime settimane lo smartphone è stato avvistato su diversi siti Web di certificazione, ma adesso un insider ha rivelato il suo prezzo sul mercato indiano. Il Samsung Galaxy S23 FE è un dispositivo molto atteso dal momento che il Galaxy S23 Ultra è stato un vero successo mondiale con la sua elevata qualità fotografica. Gli utenti non vedono l’ora che arrivi la fan edition, con caratteristiche simili, ma ad una fascia di prezzo più accessibile.

Il prezzo indiano del Samsung Galaxy S23 FE è stato svelato su Twitter dal tipster Abhishek Yadav. Secondo il post pubblicato, il device sarà disponibile in due varianti di archiviazione, almeno per l’India: quella da 128GB, che dovrebbe avere un prezzo di Rs 54,999 (che al cambio attuale corrisponde a circa 617 euro), e quella da 256GB, che dovrebbe costare Rs 59,999 (ossia circa 673 euro). Anche se il leakster non ha condiviso la data di lancio del Samsung Galaxy S23 FE, si ipotizza che il dispositivo potrebbe essere lanciato nell’ottobre 2023 nel mercato, sia globale che indiano. Andiamo a vedere insieme quali sono le specifiche previste del device.

Il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe sfoggiare un display AMOLED da 6,4 pollici, con tecnologia HDR10+ e con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Dato che si tratta di un dispositivo fan edition, la risoluzione dello schermo potrebbe essere limitata a FullHD+ , anziché 2K. Secondo quanto riferito, il device sarà caratterizzato da un pannello posteriore in plastica. Si dice che sarà alimentato dai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 (Stati Uniti) ed Exynos 2200 (Globale), abbinati a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

