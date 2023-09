Lo scorso mese di luglio Realme ha lanciato Narzo 60 e Narzo 60 Pro: adesso la società ha aggiunto alla serie un terzo modello, chiamato Realme Narzo 60x. Questo smartphone si posiziona sotto i modelli Vanilla e Pro ed è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 6100+, abbinato a 4 e 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il device funziona con skin Realme UI 4.0 ed è basato sul sistema operativo Android 13. Andiamo a vedere insieme quali sono le altre principali caratteristiche e specifiche del nuovo dispositivo.

Il Realme Narzo 60x presenta un display LCD FHD+ da 6,72 pollici, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz con luminosità di picco di 680 nit e frequenza di campionamento tattile a 180Hz. Lo schermo sfoggia un foro di perforazione centrato per ospitare la fotocamera selfie da 8MP e, dato che non si tratta di un pannello AMOLED, lo scanner di impronte digitali è incorporato nel pulsante di accensione. Posteriormente, il pannello del modello di colore Stellar Green sfoggia quello che Realme chiama un design InterstellarX, realizzato con un processo di sabbia glitterata. La cover posteriore del Realme Narzo 60x mostra anche un’isola circolare con fotocamera che ospita flash LED e una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP e uno di profondità da 2MP. Quanto alla connettività lo smartphone offre il 5G ed è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 33W.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, il nuovo Realme Narzo 60x si può acquistare in due versioni: modello da 4/128GB al costo di INR 12,999 (che al cambio corrisponde a circa 145 euro) e 6/128GB a INR 14,999 (circa 170 euro). Entrambi saranno disponibili nei colori Stellar Green e Nebula Purple e saranno in vendita in India a partire dal 12 settembre attraverso il sito ufficiale Realme e Amazon.in.

