Il titolo del nuovo singolo di Annalisa può ingannare, per questo diventa un’altra lezione che dobbiamo imparare: non è un racconto sullo strazio della solitudine non scelta, bensì una celebrazione dell’io che si trasforma, cambia contenitore e si eleva ad una nuova sfumatura dell’esistenza.

Il nuovo singolo di Annalisa

Ragazza Sola, questo il titolo del brano, è disponibile da venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Il singolo è la terza anticipazione del nuovo album E Poi Siamo Caduti Nel Vortice dopo Mon Amour e Bellissima, e durante l’estate la ex stella di Amici di Maria De Filippi si è concessa anche il tormentone in compagnia degli Articolo 31 e Fedez con Disco Paradise.

Annalisa si rinnova e cambia stile, ma senza snaturare il suo talento. Lo applica, piuttosto, con un abito più leggero e adatto alle luci strobo, con un viaggio che continua nel mondo dell’elettronica. Ragazza Sola è stata scritta dalla stessa Annalisa insieme a Alessandro Raina e Davide Simonetta. La cantante spiega il significato della canzone con queste parole:

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa“.

E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, il nuovo album

Il 31 agosto Annalisa ha annunciato E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, il suo ottavo disco a tre anni di distanza da Nuda (2020). L’album sarà fuori il 29 settembre.

Annalisa lo descrive come un “vortice fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo