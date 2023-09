Emergono questo venerdì ulteriori segnali che dobbiamo prendere in esame a proposito del Samsung Galaxy S23, in relazione a tutti coloro che sperano di scaricare prima possibile il tanto atteso aggiornamento con One UI 6.0 ed Android 14. Dopo aver portato alla vostra attenzione il possibile calendario del colosso coreano di recente con un altro approfondimento, in relazione agli step ai quali andremo incontro nelle prossime settimane, oggi 8 settembre occorre focalizzarsi su una piccola svolta alla quale si potrebbe andare incontro nel giro di poche ore. Fermo restando che anche in questo frangente non manchino i punti di domanda.

Potenziale avvistamento per la terza beta dedicata al Samsung Galaxy S23 con One UI 6.0 da oggi

Come riporta SamMobile, però, le possibili etichette sulla beta 3 non devono trarre in inganno. Nel caso in cui questo aggiornamento dovesse essere definito “beta 3” dagli utenti che frequentano i social media, potrebbe essere solo un hotfix per la Beta 2. Del resto, si tratterebbe di una situazione simile a quella che abbiamo vissuto con Samsung, quando il produttore coreano ha lanciato un hotfix per la beta 1 prima che la beta 2nd One UI 6.0 facesse il proprio esordio sul mercato. Insomma, occorre tenere gli occhi aperti, pur evidenziando che il programma in questione, come sempre, non è stato avviato in Italia.

Per il momento, comunque, sono trapelate modifiche al pannello rapido, tramite le quali la modalità oscura sembrerebbe applicarsi ai commutatori rapidi, senza dimenticare il fatto che i dettagli di data e ora vengono visualizzati nell’angolo in alto a sinistra. Infine, a detta della fonte le informazioni sulla connessione potrebbero essere rimosse dall’interruttore Wi-Fi. Solo nei prossimi giorni, capiremo se quella descritta oggi sia effettivamente la terza beta di One UI 6.0 per il Samsung Galaxy S23, o un’altra trovata del produttore.

Allo stato attuale, lo stesso Samsung Galaxy S23 non ha presentato particolari criticità con le beta.