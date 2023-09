Nome: Ornella

Cognome: Zocco

Anno di nascita: 1973

Città: Catania

Piattaforme: TikTok, YouTube

Categoria: Comedy

Chi è Ornella Zocco

Ornella Zocco è una tiktoker nata a Catania nel 1973. Ha raggiunto la fama grazie al social network TikTok, dove ha conquistato quasi 15 milioni di follower con i suoi video divertenti e le sue frasi tormentone.

Ornella è sposata e ha tre figlie. La sua vita è stata segnata da una grave malattia che l’ha costretta per un periodo a usare la sedia a rotelle e a rinunciare al suo lavoro. Per ritrovare il sorriso ha iniziato a pubblicare dei balletti su TikTok, seguendo le tendenze del momento.

Il suo successo è esploso quando ha imitato il movimento di un aereo con la frase: “Bello, è come me, pazzerello”, che è diventata virale e ha ispirato una canzone. La canzone, intitolata Bello Pazzerello, è stata realizzata in collaborazione con la cantante neomelodica Benny G e ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il suo sogno è poter incidere un disco e di partecipare a qualche programma televisivo.

Le controversie

Ornella Zocco, però, ha dovuto affrontare anche delle critiche e delle accuse. Il suo video musicale è stato segnalato per aver violato le norme anti-Covid, in quanto i partecipanti non indossavano le mascherine.

Inoltre, la Procura di Firenze ha ordinato il sequestro delle sue apparecchiature per le trasmissioni, sospettando che i suoi contenuti su TikTok fossero istigatori al suicidio. Ornella Zocco si è difesa dicendo di essere estranea alle accuse e di aver sempre voluto trasmettere allegria e positività.

Continua a leggere su optimagazine.com