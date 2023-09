Il panorama dell’intrattenimento in Italia ha subito una rivoluzione senza precedenti negli ultimi anni grazie allo streaming. Questo fenomeno ha reso obsoleti i tradizionali canali televisivi e le Pay TV, ponendo al centro delle nostre vite le piattaforme di streaming con i loro cataloghi infiniti di contenuti in continua evoluzione.

Ma cosa rende così affascinante lo streaming? In generale, queste piattaforme offrono un’esperienza di visione altamente personalizzata, permettendo agli utenti di decidere cosa guardare e quando farlo. La possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline è un ulteriore vantaggio, così come l’assenza di fastidiose interruzioni pubblicitarie, spesso presenti solo nelle formule di abbonamento più economiche. E non da ultimo, la straordinaria flessibilità che consente agli utenti di sospendere l’abbonamento mensilmente e, se lo desiderano, riattivarlo.

In questo articolo vogliamo offrire una panoramica su come lo streaming sta ridefinendo il panorama dell’intrattenimento in Italia e di come influisca sulle nostre vite quotidiane.

Il 2021 è stato un anno di crescita esplosiva per lo streaming in Italia, con un aumento del 26% e un totale di 6,2 milioni di abbonati. Netflix ha giocato un ruolo chiave in questa rivoluzione, introducendo il concetto di binge watching nel nostro vocabolario. Tuttavia, l’annuncio della stretta sulla condivisione delle password da parte di Netflix ha spinto molti utenti a esplorare le alternative per lo streaming di film e serie TV. Sul mercato italiano, non mancano opzioni interessanti, da Disney Plus a Prime Video, passando per Apple TV+, Now, Paramount+ e Infinity Plus, ciascuna pronta a sfidare Netflix per conquistare una fetta di spettatori.

Per soddisfare le esigenze degli abbonati, molte piattaforme hanno stretto “alleanze” per offrire pacchetti più ampi, come l’accoppiata Sky e Netflix, che ha attirato l’attenzione di molti. Ma lo streaming non è più solo sinonimo di serie TV e film; è diventato anche la scelta preferita degli appassionati di sport, con DAZN – disponibile anche come app – che offre l’accesso a tutte le partite di Serie A. Insomma, il mondo dell’intrattenimento è cambiato radicalmente, e lo streaming è il protagonista indiscusso di questa trasformazione.

Lo streaming ha rivoluzionato radicalmente il mondo dell’intrattenimento, portando alla fine di un’epoca dominata dai DVD e dai Blu-ray. Questi supporti fisici erano una volta la principale fonte di contenuti multimediali, ma la loro importanza sta gradualmente svanendo. L’ascesa delle piattaforme di streaming ha offerto agli spettatori una nuova esperienza di visione, caratterizzata dalla comodità, dalla flessibilità e dalla possibilità di accedere a un vasto catalogo di contenuti con un semplice clic.

Questa transizione è evidente non solo nelle decisioni delle principali case di produzione, come Disney e Sony Pictures, di abbandonare la vendita dei supporti fisici in alcune regioni, ma anche nell’evoluzione delle abitudini dei consumatori. Alcune persone, per liberarsi dei loro vecchi DVD e Blu-ray, hanno intrapreso un percorso alternativo. Questa nuova tendenza ha dato vita a un vivace mercato dell’usato, in cui le persone cercano di ottenere valore dai loro vecchi dischi, che potrebbero essere superati o non più in linea con le loro preferenze. Piattaforme come momox stanno permettendo alle persone di liberarsi in modo proficuo dei loro vecchi DVD e Blu-ray. Per iniziare il processo di vendita in modo agevole e intuitivo, basta scaricare una app gratuita, disponibile sia per dispositivi iOS, sia Android. Questo cambiamento rappresenta un segnale positivo della crescita del settore dello streaming e dell’adattamento alle nuove opportunità nell’ambito dell’intrattenimento digitale.

Lo streaming ha apportato cambiamenti profondi anche al mondo del cinema in Italia. Nel 2022, il settore cinematografico ha sperimentato una significativa trasformazione, con molte case di produzione che hanno optato per la distribuzione diretta delle loro opere sulle piattaforme streaming anziché nelle sale cinematografiche tradizionali. Secondo i dati del Ministero della Cultura, l’affluenza al cinema nel 2022 non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia, suggerendo che il pubblico sta sempre più optando per l’esperienza di visione offerta dallo streaming. Questa tendenza è stata alimentata dalla crescente popolarità delle serie TV, un formato che ha guadagnato terreno negli ultimi anni. Inoltre, il successo delle piattaforme di streaming ha incoraggiato molti registi e produttori a considerare queste piattaforme come una via alternativa per la distribuzione dei loro lavori, come nel caso della nuova serie su Barbie in arrivo su Netflix.

Tuttavia, il cinema tradizionale non è scomparso del tutto. Molte persone continuano ad apprezzare l’esperienza unica delle sale cinematografiche e la magia di vedere un film sul grande schermo. Inoltre, alcuni registi scelgono ancora di distribuire le loro opere principalmente nei cinema prima di renderle disponibili in streaming. Questa coesistenza di diverse modalità di distribuzione offre al pubblico una varietà di opzioni per godere dell’arte cinematografica.

In conclusione, appare evidente che lo streaming sia ormai una realtà consolidata e destinata a perdurare nel tempo. Si tratta di un nuovo modo di fruire dell’intrattenimento, non solo più eco-sostenibile, ma anche incredibilmente conveniente. Questa tendenza non solo contribuisce a ridurre lo spreco di risorse, ma offre anche una vasta gamma di contenuti in pochi istanti. Rappresenta inoltre un chiaro segno di adattamento alle nuove opportunità offerte dal mondo digitale. Resta ancora da vedere come le alternative tradizionali si evolveranno di fronte a questa nuova realtà, e quindi attendiamo con grande curiosità le sorprese che il futuro ci riserva.

