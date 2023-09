A pochi giorni dall’uscita di iOS 17, almeno nella sua versione finale per gli sviluppatori, potrebbe sembrare davvero strano parlare già di iOS 18, atteso solo nel 2024. Eppure, alcune autorevoli fonti specializzate nel mondo Apple hanno cominciato a rilasciare anticipazioni sul prossimo aggiornamento dell’azienda di Cupertino. Queste riguardano (in particolare) l’assistente vocale Siri e la sua presunta rivoluzione di funzioni attesa non prima dell’anno prossimo.

Siri potrebbe essere sviluppato per eseguire operazioni sempre più complesse. Ad esempio, ad una richiesta dell’utente, l’assistente potrebbe essere in grado di scattare una serie di cinque foto, per trasformarle in una solo GIF da inviare a un amico: il tutto come un’unica azione. La vera novità sarebbe quella di ottenere lo specifico risultato con una sola richiesta e senza alcun intervento manuale del richiedente, come invece avviene con l’app Shortcuts adesso. In effetti, gli esperti potrebbero essere pronti a lavorare maggiormente sulle scorciatoie e rendere più semplici tante funzionalità, finora più laboriose.

Con l’uscita dell’imminente iOS 17 intanto, almeno per Siri, sono attese un paio di novità pure importanti (seppur non della portata rivoluzionaria appena annunciata). In effetti, l’assistente sarà in grado di rispondere a più richieste senza essere riavviato più volte. Senza essere richiamato insomma, sarà utile nel compiere azioni consecutive come mandare un messaggio ad un contatto, chiamarlo o altro ancora. Allo stesso tempo, gli sviluppatori hanno lavorato ad un cambiamento niente affatto trascurabile, quello di sostituire il comando storico “Ehi Siri” con un più semplice e diretto “Siri”. Il tutto dovrebbe rendere le conversazioni più naturali, oltre che garantire una minor perdita di tempo.

Delle anticipazioni di iOS 18 sentiremo ancora parlare nei prossimi mesi. Intanto, per quanto riguarda l’uscita di iOS 17 per tutti gli utenti finali, la relativa distribuzione dovrebbe collocarsi a fine mese, probabilmente in concomitanza con il lancio commerciale dei nuovi iPhone 15 o giù di lì.

