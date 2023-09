Sono venuti a galla in queste ore alcuni dettagli molto interessanti per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S23 e che, in questa fase, sono in attesa di installare il nuovo aggiornamento di settembre. Nonostante non vi siano ancora segnalazioni sulla distribuzione del pacchetto software qui in Europa, stamane abbiamo dei riscontri utili per comprendere a cosa andremo incontro nel corso delle prossime settimane. Dunque, dopo i report dei giorni scorsi, utili per comprendere quando ci sarà l’uscita di Android 14 e One UI 6.0 per i top di gamma 2023, occorre focalizzarsi su obiettivi maggiormente a breve termine.

Trapelano i primi dettagli su Samsung Galaxy S23 e sul nuovo aggiornamento di settembre negli USA

Per farvela breve, come riposta oggi SamMobile, stanno venendo a galla alcuni interessanti dettagli sul Samsung Galaxy S23 e sulla freschissima patch di settembre negli USA. Non aspettatevi rivoluzioni dopo averla installata qui in Italia, in quanto l’upgrade di questo mese non dovrebbe introdurre nuove funzionalità secondo le prime voci. In particolare, i report odierni evidenziano che il pacchetto software di cui tanto si parla in queste ore avrebbe il compito di risolvere 62 problemi di sicurezza riscontrati nella versione precedente dei firmware mensili.

Guardando la versione del firmware, sembra che l’aggiornamento porti solo la nuova patch di sicurezza e nient’altro. Come accennato in precedenza, non possiamo aspettarci di vedere nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni con il nuovo aggiornamento software, ma è chiaro che sarà necessario procedere con il download appena disponibile in Italia e nel resto d’Europa. Gli interventi in termini di sicurezza, infatti, richiedono sempre rapide installazioni.

Insomma, occhio alle imminenti notifiche sui vostri Samsung Galaxy S23, verso l’aggiornamento di settembre, considerando il fatto che il gap temporale rispetto agli USA dovrebbe essere minimo.