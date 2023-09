In attesa che gli iPhone 15 vengano rivelati il prossimo 12 settembre, si moltiplicano le potenziali buone notizie relative alla loro dotazione hardware, Un nuovo rapporto di TrendForce afferma che tutti i modelli di punta Apple di quest’anno avranno un loro indiscutibile punto di forza nella fotocamera. La rivoluzione non riguarderà soltanto i modelli Pro ma anche gli esemplari standard e quelli Plus, per la gioia di chi avrà a disposizione un minor potere di acquisto. Naturalmente, la portata dell’innovazione non sarà proprio identica per ogni esemplare, ma fa comunque piacere sapere che ogni versione di nuovo melafonino farà di certo foto migliori del previsto.

Per cominciare, sugli iPhone 15 standard e l’iPhone 15 Plus dovrebbe essere di scena un sensore per fotocamera sovrapposto fornito da Sony. L’unità dovrebbe essere in grado di catturare più luce. Proprio la società di ricerca TrendForce è convinta che tale implementazione contribuirà a migliorare la gamma dinamica nelle foto. Di certo si dovrebbe assistere ad un netto miglioramento degli scatti in condizioni limite come quelle di scarsa luminosità, ma i benefit potrebbero essere diversi e variegati.

Per gli iPhone 15 Pro e Pro Max, la portata rivoluzionaria sarà certamente maggiore. Da tempo si parla di un teleobiettivo periscopico in grado di aumentare le capacità di zoom ottico del dispositivo e le voci sono state ancora una volta confermate. La novità dovrebbe garantire uno zoom ottico fino a 5x o 6x, il che sarebbe un concreto passo in avanti rispetto all’attuale limite 3x. Insomma, anche catturare elementi e soggetti a distanza dovrebbe essere decisamente più agevole con i modelli 2023, ma aspetteremo le successive “prove su strada” per dissipare ogni dubbio in merito.

Il lancio degli iPhone 15 è previsto per martedì prossimo, alle ore 19 italiane. Il link alla diretta della presentazione è già disponibile su YouTube, come su altri canali ufficiali del brand.

