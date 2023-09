Xiaomi si sta preparando per il lancio degli smartphone della serie Redmi Note 13 che, inizialmente, includerà tre dispositivi: Redmi Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro+. Due di questi smartphone, precisamente il Redmi Note 13 Pro ed il Note 13 Pro+, di recente sono stati avvistati sul sito di certificazione TENAA. L’elenco ha rivelato che questi device saranno dotati di un display AMOLED, fino a 18GB di RAM e 1TB di memoria interna. Adesso, in un altro rapporto, il possibile smartphone Redmi Note 13 Pro dotati di numero di modello 2312DRA50C ha ricevuto la certificazione 3C in Cina.

La certificazione 3C rivela che la batteria del nuovo Redmi Note 13 Pro+ avrà il supporto per la ricarica rapida da 67W e la connettività 5G. Lo stesso modello è stato avvistato anche sulla certificazione TENAA alcuni giorni fa; l’elenco ha rivelato che il dispositivo disporrà di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 × 1220 pixel. Sotto la scocca, dovrebbe contenere un processore octa-core da 2,4GHz. Inoltre, la certificazione TENAA ha anche confermato che lo smartphone verrà lanciato in configurazioni da 6/8/12/16GB di RAM insieme a 128/256/512GB e 1TB di memoria interna. Lato software, è possibile aspettarci che il dispositivo avvii il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola con skin MIUI 14 in cima.

Il device è destinato a contenere una grande batteria da 5020mAh, dotata di supporto di ricarica rapida da 67W, come ha rivelato la certificazione 3C. Un recente rapporto ha anche rivelato che la serie Redmi Note 13 sarà caratterizzata da una configurazione a tripla fotocamera, caratterizzata da sensori da 200MP, 8MP e 2MP. La fotocamera selfie potrebbe essere da 16MP. Il Redmi Note 13 Pro e il Redmi Note 13 Pro+ saranno i successori degli smartphone Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G. Quanto al possibile lancio, Xiaomi dovrebbe presentare in Cina la serie Redmi Note 13 nel quarto trimestre di quest’anno, mentre risulta molto difficile che il lancio globale avvenga prima dell’inizio del 2024.

