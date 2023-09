La storia della morte di Keith Moon è paradossale, perché il disarmante batterista degli Who aveva scelto la strada della disintossicazione. Una spinta che arrivò proprio da Pete Townshend, stanco e frustrato per quello stile di vita sempre frenetico e imprevedibile e che aveva messo in crisi gli equilibri della band.

Poche settimane dopo l’uscita di Who Are You, Moon “the loon” (“il matto”) era ancora nella morsa delle dipendenze, sia per quanto riguardava l’alcol che per quanto riguardava le droghe. Per questo Townshend, forse il più pignolo degli Who, mise Keith Moon di fronte a una scelta: darsi una regolata o salutare la band.

Così Moon si concesse un momento di riflessione in California, per poi ritornare nel suo Curzon Place di Londra. La sera del 6 settembre 1978 Paul McCartney lo invitò al Peppermint Park di Covent Garden per festeggiare il suo acquisto dei diritti del catalogo di Buddy Holly.

Dopo il parti, Keith andò al cinema con la compagna Annette Walter-Lax e insieme tornarono a casa. Il batterista, prima di andare a letto, si fece cucinare della carne e assunse una dose massiccia di Heminevrin, il farmaco con il quale stava tentando di combattere l’alcolismo. Una dose massiccia con la quale si addormentò, ma al suo risveglio l’indomani, alle 7:30 del 7 settembre, mangiò nuovamente qualcosa e mandò giù un’altra dose massiccia di quelle pillole.

Annette si addormentò sul divano e si risvegliò nel pomeriggio, trovando Keith Moon morto sul suo letto. Spaventata a morte chiamò un medico e l’ambulanza, ma il leggendario batterista degli Who era già morto.

Keith Moon aveva solo 32 anni e oggi avrebbe dato ancora il massimo per i batteristi del futuro. Si spense con le sue mani, che preferivano sempre il linguaggio dell’eccesso.

