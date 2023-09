Si lavora al prossimo Festival della Canzone Italiana: ci sarà anche Gerry Scotti a Sanremo 2024? Uno spoiler finisce in rete dal profilo ufficiale di Amadeus che condivide un’immagine in compagnia del presentatore. I due sembra che si siano incontrati per discutere a proposito del prossimo Festival di Sanremo ma è ancora tutto da vedere.

Una cosa è certa: Amadeus ci ha insegnato, nel corso degli anni alla direzione artistica di Sanremo, che nulla è mai casuale. Così, la foto dei due a tavola è arriva prima dal profilo Instagram di Amadeus, poi da quello di Gerry Scotti con centinaia di migliaia di like.

“Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti”, ha scritto Amadeus. Gli ha fatto eco il collega, che ha condiviso foto dallo stesso momento, scrivendo: 2Eh, niente…ci hanno beccati!” e menzionando il direttore artistico di Sanremo 2024.

I cue si sono incontrati in questi giorni e hanno condiviso una colazione per discutere – presumibilmente – di lavoro. E di cos’altro se non del prossimo Festival della canzone italiana? Ci potrebbe dunque essere anche Gerry Scotti a Sanremo 2024, non di certo come ospite, piuttosto come co-conduttore sul palco con Amadeus.

Al momento però non sono ancora giunte conferme ufficiali e non resta che attendere ulteriori annunci da parte di Amadeus, che ha già dimostrato di preferire il tg1 delle 20.00 come canale di comunicazione prediletto per le comunicazioni sui suoi Festival.

Nello specifico, quello del 2024 sarà l’ultimo nelle sue mani. E ha già confermato che non ci sarà nel 2025: qualora la Rai dovesse offrirgli nuovamente l’incarico, non accetterebbe di occuparsi ancora della macchina della musica.