Non ci saranno problemi per i tifosi ospiti che già oggi sono alla ricerca dei biglietti di Salernitana-Inter, dopo la pubblicazione degli anticipi e posticipi di Serie A fino al periodo natalizio. Premesso che ad oggi non vi siano ancora elementi ufficiali da prendere in esame, in attesa della partita in programma tra poco più di tre settimane, l’avvio dei lavori in Curva Nord non dovrebbe precludere la possibilità di essere allo stadio per i sostenitori nerazzurri. Proviamo a capire quali siano gli scenari che si stanno configurando in questa fase per chi non vuole mancare l’appuntamento.

Occorrono precisazioni sui biglietti di Salernitana-Inter in anticipo il 30 settembre all’Arechi

Insomma, nel mirino dei tifosi nerazzurri non c’è solo la trasferta in casa dell’Empoli, in programma domenica 24 settembre alle 12:30, per la quale abbiamo già fornito alcune anticipazioni con un altro approfondimento. Per quanto riguarda i chiarimenti del caso sui biglietti di Salernitana-Inter in anticipo il 30 settembre, i lavori in Curva Nord difficilmente consentiranno ai tifosi di casa di poter accedere già a quel settore tra poco più di venti giorni, anche perché dopo il via libera di ieri da parte del Comune, non abbiamo ancora riscontri sullo step finale per concretizzare l’avvio dei lavori.

Cosa succede ai tifosi ospiti che vorranno acquistare biglietti di Salernitana-Inter nel settore ospiti? Probabilmente, si cercherà una soluzione per garantire quantomeno a loro l’accesso alla stessa Curva Nord, al netto di lavori che per allora potrebbero essere già partiti. In alternativa, visti i discreti rapporti tra le due tifoserie (nessun gemellaggio, ma ci si ricorda ad esempio dello striscione solidale della curva Nord nerazzurra diretto ai salernitani a dicembre 2021), è possibile che venga ritagliato ai nerazzurri uno spazio nei distinti.

Staremo a vedere come andranno le cose, in attesa dell’avvio della vendita per i biglietti di Salernitana-Inter.

