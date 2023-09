Nome: Arnaldo

Cognome: Mangini

Anno di nascita: 1973

Città: Roma

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Arnaldo Mangini

Arnaldo Mangini è un attore comico e clown italiano, noto soprattutto per la sua somiglianza con il celebre personaggio di Mr. Bean. Arnaldo è nato a Milano ma ha vissuto anche in Olanda durante l’infanzia. Fin da piccolo ha mostrato una grande passione per la comicità e l’intrattenimento, facendo ridere i suoi familiari, i suoi compagni di scuola e chiunque lo ascoltasse.

La sua carriera artistica è iniziata nel 1996, quando ha partecipato al programma Scatafascio di Paolo Rossi su Italia 1, dopo aver superato un provino a Zelig. Da allora ha lavorato in diverse trasmissioni televisive per Rai, Mediaset e Sky, sia come comico che come presentatore. Ha anche recitato in alcuni film e cortometraggi.

Nel 2018, Arnaldo ha scoperto il mondo di TikTok, dove ha sfruttato la sua somiglianza con Mr. Bean per creare dei video in cui imita le sue espressioni, le sue gag e le sue avventure. I suoi video hanno avuto un enorme successo, tanto da farlo diventare uno dei tiktoker più seguiti in Italia e nel mondo, con oltre 23 milioni di follower.

Da clown a content creator

Arnaldo non è solo un tiktoker, ma anche un clown e un attore teatrale. Ha studiato la clownerie con alcuni dei più grandi maestri internazionali, come Leo Bassi e David Shiner. Ha portato in giro per l’Europa il suo spettacolo The Arnaldo Mangini MrBean lookalike Show, in cui mescola la stand-up comedy con la mimica e la gestualità. Il suo obiettivo è quello di cambiare il mondo con la sua arte, trasmettendo allegria e positività al suo pubblico.

Arnaldo è anche un pittore e un content creator. Ha anche un canale YouTube e un profilo Instagram, dove condivide altri aspetti della sua vita e della sua personalità.

