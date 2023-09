L’aggiornamento di settembre per i Samsung Galaxy è appena stato ufficializzato e l’ex top di gamma Galaxy S22 è il primo dispositivo del produttore sudcoreano a ricevere la preziosa patch di sicurezza. Quest’ultima introduce la correzione di ben 62 vulnerabilità scovate dagli sviluppatori e dunque varrà di certo la pena approfondire la sua portata in termini di fix importanti.

La patch di sicurezza di settembre 2023 di Samsung corregge (appunto) 62 vulnerabilità di sicurezza riscontrate in versioni precedenti del software. Si è partito dal lavoro compiuto dagli esperti di Google che hanno individuato quattro correzioni contrassegnate come “critiche” e 19 fix etichettati come altamente gravi. Ancora, Samsung Semiconductor (produttrice di chip e modem Exynos) ha offerto il superamento di quattro minacce, di cui due moderate e due poco gravi. Proprio Samsung invece ha corretto 35 falle di sicurezza. I problemi sono stati rilevati (tra l’altro) nell’app Tastiera, nelle impostazioni di sicurezza, in Dual Messenger, Samsung Knox AI, nell’ archiviazione delle app Telefono e Messaggi, pure nell’app Meteo, nell’opzione Hotspot Wi-Fi automatico.

Tra i tanti Samsung Galaxy più o meno recenti, il primo telefono a ricevere la patch di sicurezza di questo settembre è ora il Galaxy S22, in particolare il modello europeo contrassegnato come SM-S90xB. La versione firmware è la S90xBXXS6CWH6, ha un peso non superiora ai 235 MB e non include naturalmente nuove funzionalità. L’update è sempre basato sull’interfaccia One UI 5.1. Per quanto non si possa parlare di pacchetto rivoluzionario per la vecchia ammiraglia, a tutti i possessori del telefono converrà procedere all’adeguamento, non appena raggiunti proprio dal rilascio per mantenere sicuro il proprio telefono. La distribuzione del pacchetto è appena partita ma potrebbe essere notificata nei prossimi giorni. In ogni momento, la verifica della presenza o meno della fatica software potrà avvenire attraverso la scheda Impostazioni del telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com