Nome: Virginia

Cognome: Montemaggi

Anno di nascita: 2000

Città: Milano

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Virginia Montemaggi

Virginia Montemaggi è nata a Milano il 20 gennaio del 2000, sotto il segno dell’Acquario. Ha frequentato il Liceo Classico a Grosseto, in Toscana, dove si è trasferita con la sua famiglia. Fin da piccola ha mostrato una grande passione per il web e i social media, iniziando a pubblicare video su YouTube e Musical.ly nel 2015, quando aveva solo 15 anni. In questi video raccontava della sua vita da adolescente, dei suoi viaggi, dei suoi hobby e dei suoi trucchi di bellezza. La sua simpatia e la sua genuinità le hanno permesso di guadagnare rapidamente la fiducia e l’affetto dei suoi fan.

Nel 2018, con la nascita di TikTok, Virginia ha deciso di sperimentare anche questa nuova piattaforma, che le ha offerto l’opportunità di esprimersi in modo più creativo e originale. Con i suoi balletti, le sue imitazioni, i suoi sketch e le sue challenge, Virginia fa divertire milioni di utenti, diventando una delle star più seguite del canale. Oltre a TikTok, Virginia è attiva anche su Instagram e YouTube, dove condivide altri aspetti della sua vita e della sua personalità.

Virginia Montemaggi studia Economia e Management presso l’Università La Sapienza di Roma, dove si è trasferita da qualche anno e dove concilia gli studi con il lavoro da influencer, mostrando ai suoi follower come organizza le sue giornate tra lezioni, libri, esami e video.

Vita privata

Nonostante l’intensa attività sui social, Virginia Montemaggi mantiene un certo riserbo sulla sua vita privata. Si sa, tuttavia, che in passato ha avuto una relazione con il tiktoker Vincenzo Cairo e Matteo Bandinelli, ma i rapporti più stretti sono quelli di tutti i giorni con i suoi follower che non smette di ringraziare.

Oltre al make-up e allo shopping, Virginia ama tanto sciare.

