Le community WhatsApp sono sempre più in uso tra gli utilizzatori del servizio di messaggistica. Come orami in tanti sapranno, le comunità sono utilizzate per mettere insieme più gruppi affini o con obiettivi simili all’interno di un medesimo canale di comunicazione. Ebbene, dopo il lancio della funzione negli ultimi mesi, quest’ultima continua ad essere perfezionata: ed ora è giunto un nuovo aggiornamento apposito che ne modifica l’interfaccia per migliorarne la gestione.

Nella versione WhatsApp per iOS 23.17.78 appena ufficializzata sul Play Store, si visualizza una schermata rinnovata della scheda informazioni di una community WhatsApp. Aprendo una qualsiasi comunità alla quale si partecipa, ora sono visibili due nuove schede e scorciatoie per visualizzare e gestire rapidamente i gruppi ma anche per aggiungere nuovi membri manualmente oppure anche attraverso un collegamento di invito da condividere attraverso il canale preferito. L’immagine di inizio articolo mostra proprio le novità grafiche per la sezione, così come messe in rilievo dall’informatore WABetaInfo attraverso il suo blog ufficiale.

L’aggiornamento in questione tornerà di certo utile a tutti gli amministratori di una qualsiasi community. Beneficiare di strumenti più rapidi per gestire i vari gruppi accumunati da uno stesso scopo velocizzerà di certo i tempi di invio di informazione, consultazione, condivisione di contenuti e molto altro ancora. Per il momento, come già accennato, le novità riportate sono state messe a disposizione solo dei possessori di iPhone che procederanno all’attualizzazione della loro versione di WhatsApp direttamente dall’App Store Apple. Per gli utenti Android, almeno per il momento, non sono giunte notizie relative al nuovo look della scheda informazioni per le community. Ciò non toglie che gli sviluppatori possano essere già al lavoro per le modifiche che potrebbero essere messe a disposizione in tempi abbastanza celeri. Insomma, il gap tra i diversi utilizzatori del servizio dovrebbe essere presto colmato, salvo imprevisti nella fase di sviluppo.

