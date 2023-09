Se avete intenzione di acquistare un iPhone 14 ad un prezzo più basso, può essere un’ottima soluzione affidarsi ai modelli ricondizionati ed a tal proposito abbiamo notato quest’oggi un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 14 ricondizionato Mezzanotte da ben 256GB di memoria interna. Questo dispositivo è l’ideale per chi vuole avere tra le mani un modello di ultima generazione, con uno storage interno piuttosto elevato, ma senza spendere cifre davvero molto elevate.

Resta da capire come risponderà il pubblico dopo le proposte per il modello standard trattate di recente. Effettivamente questo iPhone 14 ricondizionato può contare su uno sconto interessante che vi farà risparmiare un bel gruzzoletto. Il modello nuovo infatti ha un costo da listino di 979 euro, qui è stato applicato uno sconto del 19% arrivando ad una cifra finale di 787 euro, risparmiando quindi ben 192 euro. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochissimi giorni questo dispositivo sarà spedito nelle vostre case senza costi aggiuntivi.

Inoltre Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo. Prima però di rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di questo iPhone 14 ricondizionato da 256GB di memoria interna, è bene spiegare nel dettaglio proprio cosa si intende per ricondizionato. Parliamo di un iPhone che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Non ha quindi nulla da invidiare rispetto al modello nuovo di zecca, può contare su un anno di garanzia, anche se può essere spedito in una scatola generica non a marchio Apple.

Ricordiamo come questo iPhone 14 ricondizionato sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Non manca un sistema fotografico evoluto per scatti più belli in ogni condizione di luce. Migliorata anche la durata della batteria, che permette ora 20 ore di riproduzione video. Infine non può mancare l’ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

