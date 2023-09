Ci sono pochi dubbi sul fatto che sia il caso di cancellare immediatamente il nuovo SMS che cita il Dottor Roberto Somma, tra le altre cose forse in esistente secondo le prime ricerche a tema. Occorre sempre fare molta attenzione ai messaggi che invitano a compiere un’azione, come avvenuto oggi e come riportato in passato quando a tanti clienti sono pervenuti altre comunicazioni. Ad esempio, tramite un altro report abbiamo sottolineato il fatto che i truffatori facessero leva sulla questione del reddito di cittadinanza.

Sta girando l’SMS fake del Dottor Roberto Somma: occorre cancellare tutto oggi 6 settembre

Per quale motivo evidenzio che sia girando l’SMS fake del Dottor Roberto Somma e che, secondo le informazoni raccolte fino a questo momento, sarebbe meglio cancellare tutto? Come potete facilmente immaginare, solo il vostro medico ha la facoltà di contattarvi per annunciarvi qualcosa di importante, ma soprattutto solo questa figura è in possesso del vostro numero di telefono. Non si capisce per quale ragione un collega possa godere delle medesime informazioni e di dati sensibili alla portata di pochi.

La storia, dunque, è di facile lettura. Come evidenziato da altri siti, infatti, ad oggi si fa fatica anche a risalire all’effettiva esistenza del Dottor Roberto Somma. Non possiamo escludere, dunque, che si tratti di un personaggio di fantasia inventato da coloro che hanno ideato la truffa in questione. Chiamando il numero presente nel messaggio, ovvero 899707010, è altamente probabile che posiate ritrovarvi o senza credito, o con qualche servizio attivato contro la vostra volontà.

Insomma, abbiamo elementi a sufficienza per essere certi che il presunto SMS del Dottor Roberto Somma debba essere cestinato prima possibile dagli utenti italiani.

