Già tutti sanno che l’evento di presentazione degli iPhone 15 avrà luogo il prossimo 12 settembre: la novità delle ultime ore (tuttavia) è che il collegamento al video di presentazione della nuova gamma di telefoni Apple è già online. A meno di una settimana dall’importante lancio, chiunque potrà prepararsi al fatidico momento, semplicemente inserendo l’appuntamento in calendario per ricevere tutte le notifiche del caso.

I fan Apple più accaniti ma anche i più semplici curiosi potranno verificare il link presente al termine di questo approfondimento. Si tratta appunto del collegamento allo streaming live del prossimo 12 settempre. Per noi italiani, questo avrà il via alle 19 di sera e andrà avanti almeno per un’ora, se non per un tempo maggiore. Chiunque sia interessato a non perdersi la presentazione e ogni eventuale aggiornamento su di essa, è invitato ad attivare la campanella di notifiche relative al live. Ogni nuova informazione sarà comunicata in tempo reale via notifiche del canale Google, così come in ogni momento sarà possibile verificare il tempo rimanente per l’appuntamento hi-tech più atteso di fine estate.

In riferimento all’uscita dell’iPhone 15, giungono nuove notizie anche al lancio della nuova gamma di melafonini in negozio. Il noto esperto Mark Gurman di Bloomberg sostiene che sono stati pianificati turni notturni per i dipendenti degli store Apple (almeno negli Stati Uniti) nell’immediato. Questo potrebbe lasciar presagire che il via alle vendite dei dispositivi sia abbastanza celere dopo la presentazione. Rimane dunque abbastanza probabile che i preordini dei successori degli iPhone 14 siano possibili già venerdì 15 settembre, mentre gli acquisti veri e propri dal 22 settembre, sia negli store che online. Naturalmente la presente tabella di marcia resta ufficiosa e ne attendiamo una conferma da Apple tra meno di una settimana, ovvero martedì prossimo..

