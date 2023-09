Le notizie delle ultime ore modificano enormemente i piani per il rilascio di Android 14 e della One UI 6.0 sui Samsung Galaxy. Si concretizzerà un forte ritardo per la distribuzione della nuova versione del sistema operativo e dell’interfaccia software personalizzata, ma la “colpa” sarà tutta di Google. e non certo per un capriccio.

Apprendiamo da Mishaal Rahman che Google ha ritardato il rilascio dell’aggiornamento stabile di Android 14 (probabilmente per problemi di sicurezza). Quest’ultimo avrebbe dovuto fare capolino nella giornata di ieri 5 settembre. Da parte di Mountain View invece, nelle scorse ore, sono solo giunti degli aggiornamenti relativi a Feature Drop mentre è stato comunicato che la distribuzione di Android 14 (nella sua versione finale) non arriverà prima del 4 ottobre 2023. Per la stessa data, non a caso, è previsto l’evento Made By Google di Google, in cui saranno certamente presentati i Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2.

Per quanto appena riferito, appare del tutto logico che Android 14 e di conseguenza anche la One UI 6.0 arriveranno in ritardo sui Samsung Galaxy, in primis sui modelli di punta Galaxy S23 e poi sui telefoni precedenti. Se, da parte di Google, non giungerà la versione stabile del suo sistema operativo, nessun produttore (e non solo Samsung dunque) potrà lavorare alla personalizzazione delle interfacce software proprietarie.

La battuta d’arresto appena commentata è una grande doccia fredda per tutti i proprietari dei Samsung Galaxy più recenti. Finora erano stati già due gli aggiornamenti beta One UI 6.0 basati su Android 14 rilasciati dal produttore appunto e tutto lasciava presagire dei tempi rapidi anche per l’update definitivo. Così non sarà, giunti a questo punto. Almeno giunge la consolazione che tutti gli altri produttori di dispositivi Android si ritroveranno esattamente nella stessa situazione e ritarderanno i loro piani di lancio software.

