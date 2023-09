Il pubblico accorso per il Love And Peace Festival di Fehmarn, in Germania, certamente non poteva sapere quello sarebbe stato l’ultimo concerto di Jimi Hendrix prima di spegnersi a Londra alla tenera età di 27 anni. Gli organizzatori, l’ingegnere Helmut Ferdinand, il ristoratore Christian Berthold e lo studente Tim Sievers avevano in mente di replicare in Germania e per l’Europa intera il grande raduno di Woodstock.

50 ettari, 55 servizi igienici già a disposizione di un campeggio e altre 100 toilette mobili. Un’organizzazione monumentale che prevedeva una tre giorni di musica dal 4 al 6 settembre 1970. Jimi Hendrix era atteso tra gli headliner dell’ultima serata, ma il destino avverso si abbattè sulla manifestazione. Il meteo era pessimo, con piogge torrenziali e raffiche di vento gelido che per i primi due giorni misero a dura prova il pubblico, gli artisti in cartellone e gli organizzatori.

Jimi Hendrix arrivò alle 11 di domenica 6 settembre, stanco morto, e si rinchiuse nella sua roulotte. Il pubblico lo invocava a gran voce anche perché, fortunatamente, la perturbazione aveva dato una tregua: c’era il vento freddo, ma c’era anche il sole.

Alle 13 Jimi Hendrix salì sul palco e inchiodò l’ultima gloriosa scaletta della sua vita. Non mancarono Purple Haze, All Along The Watchtower, Hey Joe e Voodoo Child (Slight Return). Le cronache locali parlarono di un pubblico scontento, con Hendrix che ricevette fischi e “boo” nonostante la sua straordinaria presenza scenica. Probabilmente fu meglio così: se tutti avessero saputo che quello sarebbe stato l’ultimo concerto di Jimi Hendrix non avrebbero partecipato con tanta emozione e, perché no, con tanta indignazione.

12 giorni dopo, il 18 settembre, Jimi Hendrix morì in una stanza d’albergo a soli 27 anni, ma era già una leggenda.

Continua a leggere su optimagazine.com