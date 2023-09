Tra pochi mesi, il colosso di Seul rilascerà l’aggiornamento ad Android 14 con la One UI 6.0 in tutto il mondo per una serie di smartphone e tablet Galaxy idonei. Come ha fatto per i precedenti grandi aggiornamenti di Android e One UI, il produttore asiatico consentirà ai clienti in alcuni mercati di effettuare il beta test di Android 14 con la nuova interfaccia proprietaria One UI 6.0.

Come riportato da “SamMobile“, i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono stati i primi a ricevere la beta One UI 6.0, come era prevedibile, e lentamente, ma inesorabilmente il colosso di Seul la rilascerà per altri dispositivi. La società asiatica non ha rivelato ufficialmente quali dispositivi saranno, ma viene comunque facile stilare un elenco di dispositivi che potrebbero essere idonei in base a come sono stati condotti i precedenti programmi beta della One UI. I Samsung Galaxy idonei per la versione beta della One UI 6 basata su Android 14 potrebbero essere i seguenti: “Samsung Galaxy S23, S22, S21, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3, A54, A53, M54 e M53“.

Tenete presente che l’elenco sopra è speculativo, anche se siamo abbastanza fiduciosi che la beta sarà, almeno, resa disponibile per tutti i telefoni Galaxy S e Galaxy Z menzionati sopra. Non c’è modo di essere certi se qualche dispositivo di fascia media riceverà la beta, dato che il produttore asiatico di solito tende a testare i nuovi aggiornamenti Android con la One UI sugli smartphone di punta e ha fatto pochissime eccezioni. Aggiorneremo l’elenco ogni volta che l’azienda sudcoreana aggiunge un altro dispositivo al programma beta, quindi assicuratevi di aggiungere questa pagina ai vostri siti preferiti e continuate a controllare di volta in volta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

