In seguito all’annuncio ufficiale dello scorso mese di luglio in Taiwan, adesso il Realme C51 ha fatto il suo debutto sul mercato indiano. Per quanto concerne le specifiche, il nuovo smartpgone della serie C appena presentato è dotato di un display LCD IPS da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il device è alimentato da un processore octa-core abbinato a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il dispositivo presenta una configurazione sul retro a doppia fotocamera. Davanti una è presente selfie da 5MP ed un sensore di impronte digitali montato sul lato. Non ci resta che dare un’occhiata alle principali specifiche, ai prezzi e ai dettagli sulla disponibilità del dispositivo.

L’attuale Realme C51 presenta un display LCD IPS da 6,71 pollici con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, una luminosità di 560 nit e una frequenza di campionamento touch di 180Hz. Lato software esegue il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola. Sotto la scocca, lo smartphone è alimentato da un processore Unisoc T612 octa-core, con GPU Mali-G57, abbinato a 4GB di RAM LPDDR4X e 64GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il dispositivo possiede anche una RAM virtuale da 4GB e uno slot per le schede microSD che permettono di espandere la memoria fino a 2TB.

Quanto al comparto fotografico, il Realme C51 presenta posteriormente una configurazione a doppia fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 50MP con apertura f/1.8 e un obiettivo AI. Il reparto selfie è gestito da una fotocamera da 5MP che ha un’apertura f/2.0. Lo smartphone integra una batteria da 5000mAh, dotato di supporto alla ricarica rapida da 33W. Quanto a connettività, il dispositivo offre: uno slot per doppia scheda SIM, doppio VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth v5.0, GPS, GLONASS, PORTA USB Type-C e jack audio da 3,5mm. Infine, l’entry level ha un prezzo di Rs 8999 in India ed è disponibile nei colori Mint Green e Carbon Black.

