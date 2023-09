Il profumo da sempre viene indossato ogni giorno per definire meglio la propria personalità e per aggiungere un tocco unico al proprio stile e al look.

A questo proposito, è interessante notare come, al giorno d’oggi, prevalga la ricerca di proposte innovative e originali, con il settore dei profumi di nicchia che sta registrando una crescita costante sul mercato.

È proprio in questa dimensione che si collocano i profumi creati da Lorenzo Pazzaglia, il mastro profumiere-chef che ha voluto portare gli aromi della cucina all’interno delle sue fragranze.

La proposta di Pazzaglia, infatti, nasce dalla convinzione che anche i profumi che provengono dalla cucina siano in grado di trasmettere forti emozioni: basta pensare all’aroma intenso delle spezie, alla delicatezza dei frutti di mare, alle note fruttate e agrodolci di salse e confetture, così come ai dessert profumati di vaniglia e liquore.

Dove trovare i profumi di Lorenzo Pazzaglia?

Al giorno d’oggi il mercato dei profumi di nicchia è diventato sempre più accessibile, grazie alle possibilità messe a disposizione dai canali di vendita online.

Si tratta di siti specializzati dov’è possibile trovare un’ampia varietà di proposte a prezzi concorrenziali, usufruendo di spedizioni rapide in tutta Italia. Ne costituisce un esempio 50 ml, portale e-commerce specializzato nella vendita di diversi articoli di nicchia: dai profumi ai cosmetici, passando per i prodotti per la cura del corpo.

Naturalmente, anche la selezione di proposte a marchio Lorenzo Pazzaglia disponibile su 50 ml è piuttosto variegata, con profumi come Lorenzo Pazzaglia Carbonara Extrait De Parfum, Lorenzo Pazzaglia Esco Pazzo Extrait De Parfum e Lorenzo Pazzaglia Dream Sea Extrait De Parfum che spiccano come best seller.

Una collezione di fragranze nate tra gli aromi di cucina

Appassionato di cucina fin da bambino, Lorenzo Pazzaglia ha trasformato questa sua passione in una collezione di profumi innovativi e creativi, arricchiti da preziosi olii essenziali, che riportano alla memoria l’aroma delizioso dei più preziosi ingredienti di cucina.

Dal profumo dolce e cremoso che ricorda la carbonara al sapore salmastro e speziato del mare, dalla frizzante fragranza degli agrumi alle note intense delle spezie, dal profumo caldo e inebriante del rum alla sensualità della vaniglia: ogni profumo racchiude una storia e trasmette emozioni e sensazioni sempre diverse.





Scegliere il profumo adatto al proprio stile di vita

La collezione di profumi di Lorenzo Pazzaglia dedicata al mondo della cucina è dedicata a chiunque viva ogni momento con passione, lasciandosi trasportare dagli aromi più delicati o profondi e intensi. Tutti i profumi hanno un’anima unisex, non sono destinati a definire un genere ma valorizzano il carattere di chi li indossa, uomo o donna che sia, indipendentemente dall’età.

Alcune fragranze sono dolci e fruttate, altre speziate e avvolgenti, altre piacevolmente agrumate, altre ancora ricordano i profumi della spiaggia e delle isole, l’aroma forte dei distillati, le note aromatiche e armoniose dei paesi orientali.

Ogni profumo è il risultato di un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione, per raggiungere una perfetta e armoniosa combinazione di note aromatiche, leggera e al contempo persistente, così da risultare piacevole non solo per chi la indossa ma anche per chi la percepisce.

Come si è detto, un profumo deve abbinarsi come ogni altro accessorio del guardaroba, e mettere in evidenza le proprie preferenze di stile, così come i tratti più forti e originali della personalità.

Un profumo originale e pittoresco, come lo sono tutte le fragranze di questa collezione, è un oggetto prezioso come un gioiello, ideale anche da offrire in dono quale segno di affetto e di intesa.

