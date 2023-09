Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo dell’iPhone 13 Mezzanotte su Amazon, con uno sconto di rilievo per il modello da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma che gode ancora di buon mercato, nonostante infatti sia imminente la presentazione della nuova famiglia di iPhone 15, il modello di ormai due anni fa è sempre appetibile. A renderlo così desiderato è chiaramente il prezzo che, dopo un bel po’ di tempo, inizia ad essere molto più interessante e chi non ha esigenze di avere tra le mani l’ultimo modello di iPhone può sicuramente virare su questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna.

Decisamente basso il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon: cosa sappiamo sulla nuova offerta di oggi

Dunque, promozione ancora più allettante di quella riportata pochi giorni fa. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon si può notare come sia stato applicato uno sconto del 21% sul prezzo da 939 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 737,99 euro. Un’offerta sicuramente allettante, visti anche i vantaggi provenienti da questo famoso sito di e-commerce. Infatti non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si ha la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Anche Amazon consiglia fortemente tale acquisto, ponendolo tra le scelte di giornata.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è al momento disponibilità immediata e tra l’altro si può optare anche per il pagamento a rate grazie a Cofidis. Grandi vantaggi che possono agevolare l’acquisto di questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche ricordiamo la presenza del display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma non manca un ottimo comparto fotografico.

Qui infatti spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è invece un A15 Bionic per prestazioni fulminee. A voi la scelta finale se approfittare di tale offerta.

