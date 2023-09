È certamente controcorrente rispetto ai suoi colleghi. In un video postato nell’ultima ora sui social troviamo il pensiero di Morgan sull’intelligenza artificiale, quel mondo già ampiamente condannato dai suoi colleghi che in esso vedono un pericolo per la creatività, l’arte, la bellezza e addirittura per la discografia tutta.

Chi non è avvezzo all’argomento, l’intelligenza artificiale funziona tramite un sistema di dialogo tra l’uomo e la macchina. Spiegata un po’ come si farebbe a un bambino, l’uomo dà il comando e il sistema esegue: lo si può fare per le immagini digitando semplicemente ciò che vorremmo che la piattaforma creasse, e lo stesso accade per la musica. Uno degli esempi più eclatanti lo abbiamo avuto con AIsis, il progetto di una band britannica che ha riprodotto un intero album degli Oasis suonando le basi e modificando la voce con quella di Liam Gallagher.

Per Morgan tutto ciò può essere una risorsa: “Non abbiate paura della macchina”, dice Castoldi, sottolineando che finché i computer non avranno sesso, questi non potranno sostituire l’uomo. Per questo secondo Morgan l’intelligenza artificiale può essere una risorsa dalla quale ripartire traendo spunto. Il cantautore brianzolo fa l’esempio della musica contemporanea – la stessa che “buttava giù” Battiato in Up Patriots To Arm – in cui tutto sembra uguale e statico. “Per fare una canzone trap servono quattro accordi“, dice, denunciando una certa pigrizia nella ricerca di un dinamismo e una struttura che donerebbero più profondità a un brano.

Se Paul McCartney, Brian May e altri artisti vedono nell’intelligenza artificiale (AI) un mostro, piuttosto Morgan ne esalta le potenzialità che potrebbero aiutare l’uomo a ripartire alla scoperta della bellezza e della forma canzone.

Un drastico cambio di argomento, quindi, dopo le polemiche per gli insulti a Selinunte che gli sono costati accuse di omofobia e attacchi incrociati da più personaggi.

