Nome: Elisa

Cognome: Maino

Anno di nascita: 2003

Città: Rovereto

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Tiktoker, influencer

Chi è Elisa Maino

Come tutti i giovanissimi influencer che la circondano, Elisa Maino è un punto di riferimento per le nuove generazioni grazie ai suoi contenuti divertenti, i suoi consigli sulla moda, il make-up e il lifestyle. Eppure c’è una sfumatura che la distingue dagli altri: la passione per il ballo.

Elisa Maino nasce nel 2003 a Rovereto e dal 2019 è una star dei social. Sui suoi canali YouTube, Instagram e TikTok condivide le sue avventure e ogni tanto si concede qualche segreto. Il 2017 è stato l’anno della svolta: Elisa Maino è stata la prima content creator italiana a superare un milione di follower su Musical.ly, un primato che oggi porta con orgoglio e che l’ha aiutata a reinventarsi di contenuto in contenuto.

Su Instagram ha superato i 3 milioni di follower, mentre su TikTok ha già raggiunto i 6 milioni. Nel 2019 è uscito il suo primo libro Non Ti Scordar Di Me. Nel 2021 ha pubblicato Con Amore, il secondo libro che racconta il difficile passaggio alla vita adulta di una ragazza che si iscrive all’università e si tuffa in una relazione.

Da un’intervista rilasciata al Messaggero, emerge che Elisa Maino sarebbe anche appassionata di politica:

“La politica mi interessa e vorrei che in ogni scuola superiore ci fosse almeno un’ora a settimana in cui si parla di politica. Quando dicono che noi giovani non siamo interessati alla politica, vorrei dire che sono gli adulti a raccontarcela come una cosa brutta e malata, e questo ci rende meno curiosi“.

Vita privata

Dopo una relazione con Diego Lazzari, nel 2023 ha reso pubblica la sua relazione con Bresh.

