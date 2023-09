Ci sono nuovi fattori da prendere in considerazione, oggi 5 settembre, a proposito del Samsung Galaxy S23 e dello status delle beta impostate su Android 14 e One UI 6.0. Se da un lato è giusto non dimenticare la successione di offerte per questa serie, come abbiamo avuto di portare alla vostra attenzione negli ultimi giorni con altri approfondimenti, allo stesso tempo ogni giorno trapelano ulteriori dettagli in merito al contenuto del pacchetto software. In alcune circostanze, come questo martedì, è giusto soffermarsi anche su fattori almeno sulla carta secondari per gli utenti.

Trapelano novità secondarie e calendario per il Samsung Galaxy S23 con One UI 6.0 da oggi

Tra le novità emerse in queste ore, abbiamo anche la visualizzazione delle app installate in una sorta di elenco quando l’utente prova ad aggiungere app a una cartella esistente nella schermata principale. Nonostante non tutti siano destinati ad apprezzare questa aggiunta, è chiaro che tra i plus previsti dal colosso coreano ci sia la possibilità di prendere visione di un numero più elevato di applicazioni all’interno di una cartella, agevolando alcune operazioni nel quotidiano.

Per quanto riguarda il calendario, come tutti sanno la serie dei Samsung Galaxy S23 ha ricevuto il primo aggiornamento beta One UI 6.0 tre settimane fa, mentre a detta di SamMobile è probabile che il colosso coreano decida di rilasciare il prossimo aggiornamento in versione beta entro e non oltre la prossima settimana. Per quanto riguarda altri telefoni meno recenti, tra cui i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, potrebbero ricevere l’aggiornamento beta One UI 6.0 nelle prossime settimane.

Insomma, periodo caldo non solo per il Samsung Galaxy S23 sul fronte dell’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14.

