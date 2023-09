Moltissimi tifosi questa mattina si pongono domande su quando escono i biglietti di Empoli-Inter, match in programma nel corso del fine settimana del 24 settembre. In attesa di conoscere le date degli anticipi e dei posticipi (probabile che la partita si possa giocare di domenica, dopo l’impegno dei nerazzurri in casa della Real Sociedad in Champions League), inevitabilmente è partita la corsa per aggiudicarsi un ticket per la sfida. Soprattutto tra i tifosi nerazzurri propensi ad invadere il Castellani andando ben oltre la capienza del settore ospiti. Come spesso avviene quando una big si presenta in casa della compagine allenata da Zanetti.

Quando ci sarà l’uscita dei biglietti di Empoli-Inter: cosa aspettarsi dalla società toscana a stretto giro

Del resto, come abbiamo avuto modo di percepire pochi giorni fa con un altro pezzo, le partite dell’Inter creano sempre molta attesa da parte dei tifosi ansiosi di seguire la squadra. In casa ed in trasferta. Dunque, mancano poco meno di tre settimane alla partita, ma sono significative le ricerche su Google di coloro che vogliono capire quando usciranno i biglietti di Empoli-Inter. Al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da parte del club di casa, ma è probabile che si debba attendere ancora qualche giorno prima di procedere con l’acquisto dei ticket.

Allo stato attuale, si può prevedere che nello scorcio iniziale della prossima settimana vi siano i primi annunci ufficiali da parte del club toscano, per poi avviare la vera e propria vendita dei biglietti di Empoli-Inter nel giro di una decina di giorni. Solo previsioni, per ora, dettate anche dal modus operandi della squadra ospitante. Chiaro che l’ottimo inizio dei ragazzi allenati da Inzaghi possa in qualche modo accentuare la voglia di essere presente negli stadi. Anche perché San Siro è spesso e volentieri sold out.

Occhio, dunque, ai prossimi aggiornamenti su quando escono i biglietti di Empoli-Inter, verso il weekend del 24 settembre.

