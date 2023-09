Quest’oggi vi segnaliamo una straordinaria offerta su Amazon, impossibile da farsi scappare: si tratta del nuovo smartphone Android top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Il device premium lo porterete a casa con un super sconto del 26% al prezzo di 1099 euro (invece di 1479 euro di listino), nella versione italiana e nel colore Cream. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. La convenienza non termina qui: infatti, vi è un’ulteriore promozione sul sito dell’azienda che vi consentirà di ricevere un cashback del valore di ben 300 euro se acquisterete il telefono entro il prossimo 17 settembre e lo registrerete su Samsung Members non oltre il 12 ottobre.

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è dotato di sistema operativo Android 13 e interfaccia One UI 5.1, e di certificazione IP68 che lo rende impermeabile a polvere ed acqua e quindi adatto a qualsiasi tipo di situazione. Il dispositivo presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione di 3088 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, tecnologia HDR10+ e 1750 nits (picco). Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (a 4nm), abbinato a GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda l’autonomia, integra una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 45W, ricarica wireless a 15W e wireless inversa.

Offerta Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android,... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

La S Pen tiene viva la tradizione del Note. In più, riduce la tua...

Quanto al comparto fotografico il Samsung Galaxy S23 Ultra dispone sul retro di un sensore principale da 200MP, f/1.7, di un ultra-grandangolare da 12MP, f/2.2, 120°, di un teleobiettivo 3X da 10MP, f/2.4, ed un teleobiettivo 10X da 10MP, f/4.9. Davanti troviamo una selfie-cam da 12MP. In termini di connettività il device offre: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e uscita video tramite USB-C 3.2.

Continua a leggere su optimagazine.com