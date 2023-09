Una nuova e recente perdita potrebbe aver condotto ad alcune delle specifiche relative a quella che sarà la fotocamera del prossimo Redmi K70 Pro. Il modello di smartphone dovrebbe essere lanciato presto, ma, prima che giunga l’annuncio ufficiale, alcune delle sue caratteristiche tecniche sono trapelate sul noto sito cinese Weibo. A rendere note le informazioni è stato l’attendibile tipster Digital Chat Station. Nel post sui social media, l’SM8650 (il cui nome in codice risulta essere Manet) è dotato sul retro di un sensore principale da 50MP. La fotocamera sarà anche abbinata ad un teleobiettivo dotato di zoom ottico 3.2x. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la serie Redmi K di prossima generazione dovrebbe lanciare ben tre modelli, tra cui: K70e, K70 e K70 Pro. Secondo quanto annunciato, questi porteranno rispettivamente i nomi in codice, Ingress, Vermeer e Manet.

Sulla base di quello che sappiamo fino ad oggi, in termini di fotocamere, il prossimo Redmi K70 Pro potrebbe essere equipaggiato sul retro di un sensore Sony IMX707 per quanto riguarda il sensore principale. In modo particolare, le informazioni sono anche di pari passo con i precedenti rapporti di Digital Chat Station. I rumors iniziali affermavano che il nuovo smartphone sarà caratterizzato da una cornice metallica e da un teleobiettivo con ingrandimento 3x.

ARTICOLI CORRELATI

Ulteriori caratteristiche dal profilo piuttosto interessante includono l’interfaccia personalizzata MIUI 14 basata sul nuovo sistema operativo Android 14 che verrà probabilmente aggiornata alla MIUI 15 subito dopo il lancio del device. Il Redmi K70 Pro di fascia alta sotto la scocca dovrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 ed essere alimentato da una grande batteria da 5500mAh in grado di supportare la ricarica rapida da 120W. Inoltre, è anche possibile che il modello K70 abbia il nome di POCO F6 Pro per quanto riguarda il mercato globale.

Continua a leggere su optimagazine.com