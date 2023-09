Il 1996 fa parte di quegli anni in cui i ragazzi di Manchester sono al massimo delle loro aspirazioni. Gli Oasis agli Mtv Music Awards arrivano da vere star, con un Liam Gallagher più carico che mai, soprattutto perché ha appena litigato con il fratello Noel. Sì, le liti tra i due fratelli-coltelli sono sempre stati la spina dorsale della band, che è arrivata a sciogliersi proprio per questo motivo.

Il 4 settembre 1996 sono già stati a Knebworth per siglare un punto fermo nella loro carriera e tra meno di un mese uscirà il secondo disco (What’s The Story) Morning Glory?. Sul palco degli Mtv Music Awards Liam Gallagher si atteggia da rockstar, ha una pinta di birra in mano e il solito sguardo di sfida verso il pubblico. Mentre partono le prime note della bellissima Champagne Supernova il frontman dice: “Spero che vi stiate divertendo, ma so che vi state divertendo di mer*a“.

Dopo il primo stacco, Liam sostituisce il testo. “A champagne supernova in the sky” diventa: “A champagne supernova up your bum”, ovvero: “Una supernova champagne su per il vostro cu*o”. Poi sputa sul palco. Non un disprezzo, non una sfida. Un territorio marcato, piuttosto.

Alla fine dell’esibizione Liam Gallagher solleva il microfono e lo lascia cadere, in barba ai fonici e al costo delle attrezzature. Poi lascia il palco mentre il resto della band porta a termine l’esibizione. Quella tra Mtv e gli Oasis, del resto, è una lunga storia tormentata. Quando la band registrò l’Unplugged, Liam non era presente. Si riprenderà quel posto dopo qualche anno, registrando un Mtv Unplugged da solista.

Dell’esibizione degli Oasis agli Mtv Music Awards esistono tanti video, e fortunatamente il web non dimentica: forse vale lo stesso per il pubblico statunitense, come scrive Farout Magazine.

