Nome: Luciano

Cognome: Spinelli

Anno di nascita: 2000

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Content creator

Chi è Luciano Spinelli

Luciano Spinelli è un giovanissimo content creator nato a Monza nel 2000 e ora residente a Milano. Ha iniziato a pubblicare nel 2014 prima su Instagram e poi su Musical.ly, diventato poi TikTok. Con i suoi contenuti ironici si diverte a seguire i trend del giorno, ma la sua capacità creativa si spinge anche oltre ai social.

Nel tempo libero, infatti, scrive e ha già pubblicato due libri: Insieme, Il Mio Diario Nelle Vostre Mani è uscito nel 2017 mentre Per Sempre è in libreria dal 2019. Ancora, tra una challenge, un prank e un contenuto divertente si è dedicato alle sue prime esperienze come doppiatore, offrendo la sua voce nel film di animazione della Pixar Luca e a Pugsley, personaggio che troviamo nella fortunatissima serie TV Netflix Mercoledì firmata da Tim Burton.

Per i suoi contenuti sobri e divertenti è stato nominato due volte nei Kid’s Choice Awards, più precisamente nel 2018 e nel 2019. Ha anche partecipato ad importanti show televisivi, come Junior Bake Off Italia e Viva RaiDue, in compagnia di Fiorello.

Il bullismo

A più riprese Luciano ha raccontato di essere stato a lungo vittima di bullismo, specialmente negli anni delle scuole. In un video ha spiegato:

“Questo potrebbe essere un mio spunto per le persone che subiscono maltrattamenti: devono parlare con la famiglia, gli amici e anche con i professori. Questa è la mia idea di amicizia, persone che per te diventano un punto di riferimento e tu per loro uguale e sono certo che, alla fine, tutti noi troviamo i nostri amici, quelli veri”.

Nel 2021 ha fatto coming out e la sua scelta ha aiutato tanti follower a venire allo scoperto.

