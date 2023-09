Occhio al nuovo aggiornamento WhatsApp concepito per i messaggi video. WhatsApp continua ad aggiornarsi con novità che possano di gran lunga migliorare l’esperienza utente e sappiamo come ultimamente siano stati introdotti i videomessaggi istantanei. Si tratta di una funzionalità che permette di mandare piccoli video di sessanta secondi ad un proprio contatto WhatsApp. Per farlo basta cliccare il pulsante dedicato alla nota vocale che da microfono diventa videocamera.

Confermata l’uscita di un aggiornamento WhatsApp per i messaggi video: cosa aspettarsi

Non solo dritte sparse sull’app, come quelle riportate ieri con un altro articolo. Ora è stato notato un cambiamento per quanto riguarda i videomessaggi istantanei grazie alla nuova beta versione 2.23.18.21 per Android e versione 23.18.1.70 beta per iOS. In poche parole è stato introdotto un apposito interruttore nelle impostazioni per consentire agli utenti di decidere se sfruttare o meno la funzione dei messaggi video. Fino ad ora infatti non era possibile disabilitare questo tipo di funzione, su WhatsApp era presente come impostazione predefinita.

Con l’ultimo aggiornamento si andrà proprio a modificare questo tipo di condizione, con gli utenti che potranno, all’interno delle impostazioni WhatsApp, abilitare oppure no questa funzione. Chi quindi non vorrà usufruire dei videomessaggi istantanei su WhatsApp, potrà dal prossimo aggiornamento disabilitare questa opzione, anche se li potrà comunque continuare a ricevere. Fino ad ora non sembra che questa novità abbia riscosso grande successo, sono ancora pochi gli utenti che optano questi videomessaggi istantanei su WhatsApp, preferendo di gran lunga le note vocali secondo WABetaInfo.

Infatti ci sono troppi limiti rispetto agli audio, quest’ultimi possono essere velocizzati, durare per minuti, cosa non possibile in ambito videomessaggio. La possibilità di disabilitare questa funzione dei videomessaggi istantanei è in fase di test, ma a breve sarà diffusa su larga scala, anche se gli utenti si attendono qualche novità in più per questo tipo di funzionalità. Vedremo quali potranno essere i miglioramenti che gli sviluppatori del nuovo aggiornamento WhatsApp apporteranno in seguito. Per ora godiamoci queste piccole novità in attesa di qualcosa decisamente più interessante ed utile per la comunicazione su WhatsApp.

