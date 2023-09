Gli iPhone 15 potrebbero non vendere quanto Apple avrebbe sperato: secondo le previsioni, la domanda sarà più bassa rispetto a quella fatta registrare dagli iPhone 14 lo scorso anno. Stando a quanto riportato da “digitimes.com“, la riduzione probabilmente dovuta alle previsioni di una grande flessione del mercato degli smartphone che sta cavalcando la seconda metà del 2023. C’è poca fiducia, difatti, nella ripresa economica e lo spauracchio dell’inflazione fa poi il resto: la domanda si sta, per questo, indebolendo, a fronte anche di un picco di crescita ottenuto dal mercato del ricondizionato, che si sta progressivamente espandendo, sfavorendo la vendita del nuovo.

La mela morsicata, in ogni caso, resta uno dei pochi OEM ad aver subito un contraccolpo ragionevole: se, per un verso, il calo generale interessa tutto il mercato, dall’altro c’è comunque una previsione di crescita globale per quanto concerne i segmenti premium ed ultra premium, cosa che favorisce proprio i prodotti di casa Apple., che sappiamo appartenere a quella categoria. Gli iPhone 15 saranno presentati il prossimo 12 settembre, per poi arrivare sul mercato qualche giorno più tardi. La produzione avrebbe interessato tra gli 80 ed i 90 milioni di unità, pronti per essere spediti nel corso della seconda parte dell’anno.

Gli iPhone 14 lo scorso anno, ad agosto, richiesero un ordine tra i 90 ed i 100 milioni di unità, destinate alle vendite nella seconda metà del 2022. Tra i vari modelli a disposizione, si prevede che i numeri maggiori arriveranno da iPhone 15 Pro Max (o Ultra), seguito da iPhone 15 Pro, iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

