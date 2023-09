Steve Harwell è stato una delle voci più importanti della scena alternativa degli anni ’90. Walking On The Sun, con quel taglio un po’ surf rock e un po’ pop, con la giusta rividità che è tipica della tensione rock, è stato il più grande successo dei suoi Smash Mouth, gruppo nato nel 1994 in piena esplosione pop punk e con il coraggio di buttarsi sulla scena con una hit radiofonica dal sapore frizzante, piena di groove e abbastanza sfacciata da mettere d’accordo tutti.

Chi era Steve Harwell

Steve Harwell era nato a Santa Clara, in California, nel 1967. Nel 1994 aveva fondato gli Smash Mouth insieme al chitarrista Greg Camp, al bassista Paul De Lisle e al batterista Kevin Coleman. Alla fortunata carriera con la band – che ottenne il successo grazie alla già citata Walking On The Sun e alla cover di I’m A Believer – aveva accompagnato quella televisiva.

Nel 2001 partecipò al reality show The Surreal Life per l’emittente VH1, e nel 2001 partecipò al film Rat Race con un cameo.

La morte del figlio

Nel 2001 il figlio di Steve Harwell, Presley, morì a seguito di una linfomia linfocitica acuta ad appena 6 mesi, e per il cantautore fu un dolore grandissimo. Per sensibilizzare sulla prevenzione e la ricerca, nel 2011 Harwell creò un fondo per raccogliere finanziamenti utili alla ricerca medica. Il fondo aveva il nome del figlio scomparso.

La malattia

Un primo segnale d’allarme sullo stato di salute di Steve Harwell arrivò il 27 agosto 2016, quando si stava esibendo con gli Smash Mouth a Urbana, nell’Illinois, e si accasciò improvvisamente sul palco. Nel 2013 gli erano state infatti diagnosticate una cardiomiopatia e una encefalopatia di Wernicke, per questo motivo l’artista si ritirò dalle scene qualche anno dopo.

La morte

Il 3 settembre 2023 il portavoce di Steve Harwell ha comunicato alla stampa che l’artista si trovava in un hospice per via di un’insufficienza epatica cronica, ormai allo stadio finale.

Il 4 settembre 2023 Steve Harwell è morto a Boise, nell’Idaho, a 56 anni.

Continua a leggere su optimagazine.com