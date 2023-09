Bisogna analizzare con grande attenzione le ultime anticipazioni che sono trapelate di recente a proposito degli iPhone 15. Per una volta non si parla di scheda tecnica e prezzi, a differenza di quanto avvenuto con il nostro ultimo report sul top di gamma che a breve avremo modo di conoscere, vista l’imminente presentazione ufficiale da parte di Apple, ma di accessori. Durante il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, sono venute a galla alcune indicazioni a proposito delle custodie che potremo scegliere una volta acquistato il nuovo gioiellino della mela morsicata.

Trapelano in queste ore anche le custodie per iPhone 15: analizziamo meglio le ultime anticipazioni

In quale direzione stanno andando le ultime anticipazioni di Apple sulla questione custodie? Si tratta di prodotti “FineWoven”, che a quanto pare sono state progettate per sostituire le custodie in pelle. Le nuove proposte vengono incontro alle esigenze di coloro che hanno acquistato altri accessori della mela morsicata, se pensiamo a che a detta delle ultime indiscrezioni si abbineranno a un nuovo cinturino per Apple Watch. Provando a scendere in ulteriori dettagli, come riporta MacRumors, i sudetti accessori saranno disponibili in dieci diverse opzioni di colore

Versione, quest’ultima, che a quanto pare sarebbe stata confermata anche dal collezionista e leaker di dispositivi noto come “Kosutami“. Proprio lui, infatti, ha spiegato che la nuova linea di custodie sarà disponibile nelle opzioni di colore Nero, Gelso, Tortora, Evergreen, Blu Pacifico, Glicine, Bianco antico, Giallo burro, Arancione e Rosa. Avranno bordi rivestiti in gomma che sono un po’ più scuri del colore della parte posteriore “intrecciata” della custodie.

Staremo a vedere se ci saranno novità per la loro commercializzazione in Italia e quale sarà il prezzo delle nuove custodie per iPhone 15 nel nostro Paese. Cosa vi aspettate in merito?

