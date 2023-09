Qualcuno nutriva seri dubbi, invece Amadeus lo ha appena confermato: il Festival 2024 sarà il suo ultimo Sanremo. Chi arriverà al suo posto? La caccia al prossimo conduttore del Festival in Rai non è ancora partita ma in pieno fermento – invece – l’organizzazione della kermesse 2024, l’ultima delle mani di Amadeus.

L’attuale direttore artistico vanta il merito di aver messo a segno un record dietro l’altro fronte vendite festivaliere e non rinnoverà alcun accordo con la Rai. Condurrà il Festival di Sanremo 2024 e poi, almeno su questo fronte, si fermerà.

Questo è quanto emerge da una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Sono onorato di essere vicino a due giganti inimitabili, della tv”, ha detto Amadeus riferendosi a Pippo Baudo e Mike Bongiorno, personaggi che continueranno a mantenere il primato fronte conduzioni di Sanremo.

“Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”, ha dichiarato Amadeus. Il prossimo anno, dunque, lo vedremo ancora nelle vesti di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ma nel 2025 lascerà la guida ad un altro conduttore.

Fronte ospiti, invece, Amadeus ha ribadito la sua totale libertà ed autonomia nella scelta dei personaggi che reputa più consoni alla sua idea di spettacolo. Anche nella selezione dei cantanti del cast dei Campioni, si basa unicamente su talento e brano inedito presentato, senza guardare ad altre caratteristiche, come l’orientamento politico.

“Io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. Ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi ovviamente le proprie responsabilità. Poi in cinque ore di diretta è normale che non si possa prevedere tutto”, ha precisato.